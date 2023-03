BARI - “Mille parole non valgono un numero. La notizia dei 100mila nuovi posti di lavoro creati nei primi due mesi dell’anno, diffusa attraverso un report redatto congiuntamente da Bankitalia, Ministero del Lavoro e Anpal, è la migliore risposta del governo e della maggioranza che lo sostiene a una sinistra che coltiva il pregiudizio e la menzogna come armi spuntate della sua azione politica. Un risultato, quello certificato oggi, che è frutto di un impegno costante e di una visione moderna del mercato del lavoro. Trovo particolarmente significativo che siano ben 22mila i nuovi occupati nel settore del turismo, autentico volano di un’economia che anche in Puglia sa guardare al futuro, e sono fermamente convinto che la strategia già messa in campo dall’esecutivo e gli altri provvedimenti legislativi che il governo si accinge a varare daranno ulteriore impulso e sostegno a chi produce ricchezza e dunque lavoro. Questo naturalmente non impedirà a un sindacato politicizzato di scendere in piazza alla prima occasione, negando anche l’evidenza di numeri che sono addirittura migliori di quelli che si registravano prima della pandemia. E ciò forse spiega perché i lavoratori hanno abbandonato da tempo chi li preferirebbe disoccupati o percettori di un reddito di cittadinanza. Senza falce e senza martello”. Lo dichiara Davide Bellomo, parlamentare della Lega.