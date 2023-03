(Foto Elena Di Vincenzo)

BARI - Il rock targato Måneskin arriva in Puglia. La band farà tappa al Palaflorio di Bari venerdì 31 marzo con il Loud Kids Tour che li vedrà i protagonisti di ben 32 concerti nei più grandi palazzetti d’Europa, dopo i sold out in Messico, Canada, Nord America e Sud America del 2022.

Questa seconda parte del tour, sempre prodotto e organizzato da Vivo Concerti, ha già collezionato ben 29 date da tutto esaurito (fra cui lo show pugliese) a cui seguiranno le cinque attesissime date evento negli stadi, previste per l’estate 2023: 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, 20 (SOLD OUT) e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Il ritorno in Italia di Victoria, Damiano, Thomas e Ethan arriva dopo la pubblicazione del nuovo album “RUSH!”, uscito il 20 gennaio e balzato al n.1 in classifica in 15 paesi e in top in 5 in 20 paesi. L’Album, prodotto da Max Martin e Fabrizio Ferraguzzo, ha raggiunto oltre 700 milioni di stream.

(Credits Elena Di Vincenzo)

Due ore di rock potente, accompagnate da uno spettacolare disegno di luci, in cui la band presenta live i brani del nuovo disco, come la trascinante “Baby Said”, “Don’t wanna sleep" e "Bla bla bla" che mostrano tutta la spavalderia del rock’n’roll, l’impetuosa "Kool Kids" dall’energia punk e le struggenti ballad "The Loneliest" e "Timezone", ma anche “Gossip”, che vede nella versione studio la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello. Non mancheranno brani in italiano come “La Fine”, “Mark Chapman”, “Coraline” e “Torna a casa”, insieme a moltissimi altri successi, già amati dai fan, come “Mammamia” e “Supermodel”.

A fare da cornice allo show nei palasport, una produzione innovativa composta da oltre 300 corpi illuminati e quasi 40 universi di programmazione, il tutto sorretto da una struttura di oltre 150 metri, per un peso complessivo di 40 tonnellate. Questo tetto luminoso crea una vera e propria coreografia, in cui ciascun componente - di forma diversa – si muove curvandosi e sfruttando tutto il perimetro aereo, grazie agli oltre 70 motori più quasi altri 60 a velocità variabile, contribuendo a immergere ancora di più lo spettatore nello show con un movimento continuo per oltre due ore di spettacolo.

I Måneskin hanno inoltre annunciato da poco il RUSH! World Tour, la tournée mondiale - prodotta e organizzata da Vivo Concerti - che li vedrà per la prima volta esibirsi nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. La band tornerà poi in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutterà inoltre in Australia.