LECCE - Qualche giorno fa, precisamente il 1° marzo, intorno alle ore 12.30, la chiamata di un cittadino al numero della centrale operativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina segnalava la presenza lungo la strada provinciale 367, nel tratto che porta all’immissione sulla statale 101, di un cane di grossa taglia che, spaesato, percorreva contromano la carreggiata, creando una situazione di pericolo per i veicoli e per se stesso, anche a causa dell’intenso traffico.Veniva inviato immediatamente un equipaggio a bordo di una volante, che individuava l’animale al Km 2+700 della strada provinciale, all’altezza di Lequile.Il cane, un Dogue di Bordeaux , vagabondava contromano tra le auto che giungevano a forte velocità, con il rischio di venire travolto o provocare un incidente.I poliziotti, hanno azionato subito i dispositivi luminosi per allertare gli automobilisti al fine di farli rallentare e poi hanno avvicinato l’animale, ma una volta scesi dall’auto, questo, impaurito, aumentava l’andatura rendendo il recupero difficoltoso.Con grande calma, cercando di rassicurarlo e indurlo ad avere fiducia, alla fine i poliziotti sono riusciti ad avvicinarlo e assicurarlo, solo temporaneamente, con una corda in modo da farlo salire a bordo dell’auto di servizio e mettere in sicurezza il cane e permettere al traffico di defluire normalmente.Subito dopo è stato richiesto l’intervento del servizio veterinario e tramite la lettura del microchip veniva rintracciato il proprietario.Tutto bene per Thor e per il suo proprietario, felice e riconoscente per aver ritrovato e salvato da una brutta fine il suo amico a quattro zampe.