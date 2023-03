TARANTO - Il presidente di Kyma Mobilità, Alfredo Spalluto, ha annunciato che «nell’ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere Tamburi che, avviati dall’Amministrazione Comunale, hanno realizzato una nuova configurazione di Piazza Gesù Divin Lavoratore, Kyma Mobilità ha modificato il capolinea delle linee 1/2 e 3».«In linea con l’Amministrazione Melucci, anche Kyma Mobilità – ha poi detto il Presidente Alfredo Spalluto – è impegnata a favore di tutti i cittadini per rendere più funzionale il servizio di trasporto urbano, con una particolare attenzione alle periferie».Pertanto, a decorrere da lunedì 6 marzo, sarà attivato il nuovo capolinea sito sulla via Orsini, angolo Piazza Gesù Divin Lavoratore, mentre la fermata delle linee 4 per Statte e 13 per la zona industriale è definitivamente stabilita in via Orsini a lato della Chiesa.I percorsi delle linee 1/2 e 3 in partenza dal capolinea di via Orsini saranno i seguenti:- LINEA 1/2 (TAMBURI-CONSIGLIO): capolinea via Orsini – svolta a dx per via Deledda ove sarà collocata nuova fermata, svolta a dx per via Pirandello ove sarà collocata nuova fermata, alla rotatoria svolta a sx per via De Amicis proseguendo sul consueto percorso (Archimede – Buonarroti – Masaccio – ecc..);- LINEA 3 (TAMBURI-CONSIGLIO): capolinea via Orsini – svolta a dx per via Deledda ove sarà collocata nuova fermata, svolta a dx per via Pirandello ove sarà collocata nuova fermata, alla rotatoria svolta a dx per via De Amicis ove effettua la fermata posta in prossimità della piazza; P.za Gesù Divin Lavoratore, a sx via Orsini proseguendo sul consueto percorso (via Porto Mercantile – Stazione FF.S. – ecc…);- BIS SCOLASTICI: effettuano medesimo percorso della linea 3;- LINEE 1/2 e 3 (CONSIGLIO-TAMBURI): i percorsi restano immutati, salvo la conclusione della corsa che avverrà in via Orsini.