Non ha nascosto il motivo della sua fuga dai militari, ma nonostante la motivazione romantica, le porte della prigione sono state aperte. Il 43enne leccese è ora sotto processo per evasione.





I fatti risalgono all'ottobre del 2021, quando il 43enne era ai domiciliari per questioni di spaccio di droga. Ironia della sorte, poco prima dell'evasione la sua richiesta di scarcerazione era stata accolta dai giudici.

LECCE - Voleva convincere la compagna a tornare insieme ed è evaso dagli arresti domiciliari percorrendo 40 chilometri in moto per raggiungere la cittadina della sua amata. Il destino ha voluto che lungo la strada forasse una ruota e che in quel momento fosse in transito una pattuglia dei carabinieri.