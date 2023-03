Lecce, il Country House Market saluta la primavera con i brand 'made in Italy'

LECCE - Country House Market è pronto per la sua seconda edizione domenica 26 marzo, dalle ore 12 alle 21, presso la bellissima villa alle porte di Lecce Petra Country House.Un house selling che, dopo il successo riscontrato nel corso della prima edizione, continua a sostenere la creatività e la passione di nuovi e talentuosi designer del territorio dando, stavolta, il benvenuto alla primavera.Una piacevole domenica durante la quale scoprire nuovi marchi locali d'avanguardia e artigianato, spaziando tra abbigliamento, design e accessori, curiosando e lasciandosi affascinare dalle nuove idee in circolo e rigorosamente made in Italy.L'evento, a cura dell'associazione Amaranta, si completa con i drink de Il giardino sotto il naso e il dj set di Frank Lucignolo.Petra Country House si trova sulla SP 6 Lecce-Monteroni