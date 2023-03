Gli incontri, che si ripetono annualmente, sono un'occasione di incontro e di dialogo con i cittadini, oltre che momenti formativi ed informativi per fornire tutte le informazioni per meglio gestire la raccolta. Locorotondo è già un Comune virtuoso con il riconoscimento di Comune Ricicloni e una buona percentuale di differenziata raggiunta, ma con l'obiettivo di fare ancora meglio.



Oltre a dare indicazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti ci saranno delle raccolte straordinarie per i rifiuti come piccoli RAEE e pile/batterie esauste. Al termine di tutti gli incontri sarà stilata una classifica e i cinque utenti più virtuosi, ossia coloro i quali avranno conferito le maggiori quantità di rifiuti, riceveranno un buono spesa caduno dal valore di euro 50,00.”

LOCOROTONDO (BA) – Ripartono gli incontri formativi e informativi sul servizio di raccolta differenziata finalizzati al miglioramento della qualità del conferimento delle frazioni differenziate sia nel centro urbano sia nelle principali contrade.Sette saranno gli incontri con i cittadini:  mercoledì 12 aprile 2023 ore 18:30 – Sala don Lino Palmisano c/o Villa Mitolo;  venerdì 14 aprile 2023 ore 18:30 – contrada Lamie di Olimpia (piazzale ex scuola);  mercoledì 19 aprile 2023 ore 18:30 – contrada San Marco (piazzale Chiesa Antica);  mercoledì 26 aprile 2023 ore 18:30 – contrada Trito (piazzale scuola dell'infanzia);  venerdì 28 aprile 2023 ore 18:30 – contrada Nunzio (bar Angelini Cafè);  mercoledì 3 maggio 2023 ore 18:30 – contrada Mancini (aia della contrada);  venerdì 5 maggio 2023 ore 18:30 – contrada Ritunno (aia della contrada).Nell'occasione prima di ogni incontro dalle ore 16:30 alle ore 18:30 ci saranno anche delle giornate di raccolta straordinaria itinerante di rifiuti come piccoli RAEE (asciugacapelli, telefonini, caricabatterie, frullatori, ecc.) e pile/batterie esauste. “Partiranno da mercoledì 12 aprile – sottolinea il Vicesindaco e Assessore all'Ambiente Vitantonio Speciale – il ciclo di incontri pubblici destinati ai cittadini sull'intero territorio comunale.