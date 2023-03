CASSANO DELLE MURGE (BA) - È partita la nona edizione di “CassanoScienza”, il primo festival scientifico italiano di divulgazione gestito dagli studenti, che dal 27 marzo al 2 aprile 2023 porta nel cuore della Murgia (Cassano delle Murge, provincia di Bari) alcuni tra i più importanti nomi nel panorama della divulgazione scientifica nazionale e internazionale e gli influencer più noti di Instagram e YouTube, come il chimico Ruggero Rollini.Il Festival CassanoScienza, quest’anno dedicato al tema dei “legami”, è ormai riconosciuto in tutta Italia come un modo sperimentale di fare scuola, un’esperienza in cui gli studenti - veri protagonisti dell’evento- crescono nelle competenze, nelle conoscenze, nella creatività, nelle relazioni, lavorando accanto a docenti, istituzioni, professionisti.Con la grande intenzionalità di superare la dicotomia tra cultura scientifica e cultura umanistica, questa manifestazione annuale di divulgazione scientifica ha suscitato molto interesse in ambito didattico e scientifico, tanto da essere stata riconosciuta negli scorsi anni dal Ministero dell’Università e della Ricerca tra i migliori progetti di diffusione della cultura scientifica ed essere attenzionato dall’Indire come avanguardia educativa nel progetto “Oltre le discipline”.Ad organizzarlo, l’IISS da Vinci, l’agenzia di divulgazione scientifica “Multiversi aps” in collaborazione con il Comune di Cassano delle Murge, che hanno contagiato di passione scientifica l’intera comunità, forte sostenitrice del progetto.La settimana è densa di iniziative: laboratori interattivi, dibattiti, conferenze con illustri autori e scienziati, inedite strategie divulgative come giochi, fiere e contest scientifici) con una grande attenzione alla prevenzione e alla sostenibilità grazie ai laboratori di Fondazione Umberto Veronesi, Airc - Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro ed Henkel.Il programma delle conferenze in cartellone, nella cornice vivace di centinaia di studenti che arrivano per visitare i laboratori ideati e condotti dagli studenti del liceo, vede nei prossimi giorni: Carlo Mariani, Ricercatore INDIRE, Angelo Adamo, Astrofisico e divulgatore scientifico - INAF/IASF di Palermo, Domenico Bracciodieta, docente di lingua e letteratura inglese (martedì 28); Gaetano Scamarcio Ordinario di Fisica Uniba, Giacomo Destro, Project manager del Master in Comunicazione della Scienza "F. Prattico" della SISSA di Trieste (mercoledì 29); Leonardo Di Venere, Ricercatore INFN Sezione di Bari, Alessio Perniola, Fisico e divulgatore scientifico (giovedì 30); Sara Moccia, ricercatrice in Bioingegneria presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Daniele Rielli, scrittore, autore di reportage, sceneggiatore e autore teatrale, Giulia Maffei e Silvia Mattavelli, Ricercamondo - Henkel (venerdì 31); Michele Vacca, Ricercatore AIRC (sabato 1 aprile).In parallelo anche una sessione sui “legami” nel cinema (a cura dello scrittore e docente di filosofia Luciano Aprile).cassano-scienza.itcassanoscienza@gmail.com380.3675898