LOCOROTONDO (BA) – Continua il percorso legato al tema dell'autismo che sta coinvolgendo pian piano tutti le figure che operano sul territorio comunale di Locorotondo. La formazione è iniziata con gli operatori che si occupano dei minori, Forze dell'Ordine, volontari e funzionari della P.A.Lunedì 13 marzo 2023 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 il corso di formazione promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali sarà rivolto agli operatori del settore turistico, commercianti, ristoratori e strutture ricettive, con lo scopo di aumentare la consapevolezza dei comportamenti connessi al Disturbo dello Spettro Autistico.“Non ci fermiamo, - commenta l'Assessore alle Politiche Sociali Paolo Giacovelli – andiamo avanti con la formazione per aumentare la consapevolezza sul Disturbo dello Spettro Autistico. Lunedì tocca agli operatori del settore turistico, ricettivo, della ristorazione e delle attività commerciali. Il corso come al solito è gratuito e si svolgerà grazie alle dottoresse Paola Annese e Antonella Pinto che daranno gli strumenti necessari per riconoscere una persona con autismo e le strategie per comunicare con essa, cosa può infastidirla, come intervenire nel caso di una crisi comportamentale e come strutturare gli ambienti per renderli più agevoli e accessibili.Sono e siamo convinti che un paese come il nostro debba essere sempre più accogliente e realmente inclusivo come è da tradizione. Una comunità accogliente con una vocazione turistica in crescita non può prescindere dal considerare le caratteristiche e le esigenze delle persone con autismo e delle loro famiglie per proporre un'offerta di servizi che siano realmente inclusivi”.Per maggiori informazioni è possibile contattare i responsabili al seguente indirizzo di posta elettronica formazioneautismogap@gmail.com .