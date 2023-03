ORIA (BR) - Evento contro la violenza sulle donne a Oria. L’occasione è la presentazione del nuovo lavoro dell’attore e regista Antonio Patisso, un Docufilm patrocinato dal Comune di Oria e basato su una vera storia di soprusi dal titolo: "Il suo pianto mi ha salvata" che si terrá nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 marzo 2023, nella sede del Museo Archeologico Messapico in Piazza Albanese a Oria appunto, a partire dalle ore 18:30. - Evento contro la violenza sulle donne a Oria. L’occasione è la presentazione del nuovo lavoro dell’attore e regista Antonio Patisso, un Docufilm patrocinato dal Comune di Oria e basato su una vera storia di soprusi dal titolo: "Il suo pianto mi ha salvata" che si terrá nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 marzo 2023, nella sede del Museo Archeologico Messapico in Piazza Albanese a Oria appunto, a partire dalle ore 18:30.





Ancora una volta Patisso rivolge la sua attenzione ad una piaga sociale, purtroppo particolarmente diffusa, e lo fa in occasione dell’8 marzo, "festa della donna", per sottolineare quanto, raccontare queste storie, sia più che mai fondamentale per permettere alle vittime di non sentirsi sole e trovare il coraggio di denunciare.

Alla presentazione, che sarà condotta dal giornalista brindisino Nico Lorusso, parteciperanno, il regista Antonio Patisso, la Dottoressa Emilia Pugliese Mediatrice Familiare, la Dottoressa Melania Pungente psicologa, la dottoressa Vincenza Pinto neurologa e referente associazione Sangue Rosa e Marina Scolamacchia, testimone e protagonista del Docufilm "Il suo pianto mi ha salvata".

Indirizzi di saluto istituzionale saranno portati dal Sindaco di Oria Maria Carone e dall’Assessore al Turismo Lucia Iaia.