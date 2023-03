Il cittadino rumeno arrestato, noto per aver rivestito, nel suo Paese di origine, l’incarico politico di Presidente del Consiglio Provinciale del distretto di Neamt, era stato recentemente condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, in quanto ritenuto responsabile dei reati di “corruzione” e “traffico di influenze illecite”.





Il predetto, che si era reso irreperibile in Romania, evidentemente al fine di evitare l’ordine di cattura, ha così raggiunto il Territorio Italiano, ma è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato ed associato presso la locale casa Circondariale, a disposizione della Corte di Appello di Bari, che curerà la successiva procedura di estradizione, nei confronti dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso il Mandato di Arresto Europeo.

BARI - Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Bari, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno tratto in arresto lo scorso 27 marzo un politico rumeno di 51 anni, destinatario di un Mandato di Arresto Europeo, emesso dall’Autorità Giudiziaria rumena, segnatamente dal Tribunale di Bacau.