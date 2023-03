MANDURIA (TA) - Notte di sangue sulle strade pugliesi. Ieri sera a Manduria in viale Aldo Moro una motocicletta di grossa cilindrata è finita fuori strada per cause ancora da accertare. Nello schianto ha perso la vita il militare della Marina Nazareno Gennari, 42enne del posto, finito sotto un'auto parcheggiata. L'uomo è spirato mentre veniva trasportato in ospedale con l'ambulanza del 118.Ad intervenire sul posto la polizia per i rilievi. Si tratta della terza tragedia in poche ore dopo quella di Foggia e Lecce.