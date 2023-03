MONOPOLI (BA) - Sugli spazi pubblici ed aree verdi sono stati eseguiti o avviati lavori per un importo complessivo di complessivi € 6.586.000. Lo comunica l’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Monopoli.Poco più della metà (€ 3.400.000) sono stati destinati alla riqualificazione degli spazi pubblici e, in particolare, della villa comunale (€ 860.000) e della villa di Piazza Sant’Antonio (€ 22.500) e alla realizzazione di nuovi spazi e aree verdi come Piazza Rita Levi-Montalcini nella zona di via Cesare Beccaria (€ 397.500), le aree delle ex scuole “Modugno” ed “Europa Libera” (€ 850.000), la pineta in via Achille Grandi (€ 570.000), per il parco urbano in via vecchia Sant’Antonio (€ 410.000) e la riqualificazione dell’incrocio tra le vie vecchia Sant’Antonio, Regina Pacis e Grazia Deledda (€ 290.000).Il resto dei fondi sono stati utilizzati per interventi di manutenzione del verde nei parchi, nelle lame, nelle aiuole e nelle piazze (€ € 1.938.000), per interventi di contrasto alla Xylella fastidiosa mediante sfalcio di cigli stradali (€ 295.000), per interventi di messa in sicurezza delle aree a parcheggio invase dalle radici degli alberi (€ 543.000) e per la potatura periodica delle pinete comunali (€ 390.000).