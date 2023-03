via MotoGp fb

Dopo il successo di ieri nella gara sprint Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) si è aggiudicato il Gp del Portogallo che ha aperto la stagione di MotoGp. L'italiano ha preceduto lo spagnolo Maverick Viñales (Aprilia Racing) e l'altra Ducati di Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team). Quarto Zarco (Pramac), 5° Alex Marquez (Gresini): cinque moto italiane nelle prime cinque posizioni. Settimo posto per Miller, ottavo per Quartararo, nono Espargaro, decimo Rins.Brutto incidente al terzo giro quando Marc Marquez ha calcolato male la traiettoria in curva e ha travolto il portoghese Miguel Oliveira, in quel momento al secondo posto, che è rimasto a lungo a terra prima di rialzarsi.L'ordine di arrivo a Portimao1 F. BAGNAIA 41:25.401 2 M. VINALES +0.687 3 M. BEZZECCHI +2.726 4 J. ZARCO +8.060 5 A. MARQUEZ +8.125 6 B. BINDER +8.247 7 J. MILLER +8.381 8 F. QUARTARARO +8.543 9 A. ESPARGARO' +9.294 10 A. RINS +11.591