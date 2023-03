Grazie al contributo delle testimonianze, i militari hanno ricostruito l’identikit dell’uomo e del bambino ed invitano i cittadini a rivolgersi alle Forze dell’ordine per qualsiasi segnalazione in merito.

POLIGNANO A MARE (BA) - Il 24 febbraio scorso era giunta alle autorità la segnalazione di un operatore turistico di Polignano a Mare di aver rinvenuto, lungo la scogliera di largo Ardito, un giubbino e delle scarpe appartenenti verosimilmente ad un uomo e ad un bambino notati poco prima dal segnalante stesso in quella località. A seguito della segnalazione, nonostante l’assenza di una qualunque denuncia di allontanamento/scomparsa, i Carabinieri, la Guardia Costiera ed i Vigili del Fuoco avevano comunque intrapreso delle approfondite operazioni di ricerca nella zona segnalata senza alcun esito.Al momento non risultano presentate denunce di scomparsa ma i Carabinieri del Comando Compagnia di Monopoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bari, oltre a repertare gli indumenti rinvenuti per la successiva analisi delle tracce biologiche, sono riusciti a risalire a due persone del posto che avevano notato, lungo quel centro, il giorno prima della presunta scomparsa, un uomo ed un bambino la cui descrizione combacia con quella fornita dall’operatore turistico.