MASSAFRA (TA) - I Carabinieri di Palagiano e di Massafra, la scorsa notte, con l’ausilio della segnalazione pervenuta da un cittadino, hanno salvato un cane maremmano di circa diciotto mesi che vagava sulla SS 106, una strada ad alto traffico veicolare, mettendo in serio pericolo se stesso e gli automobilisti.I militari, sono riusciti ad attirare l’attenzione del cane, e lo hanno posto in sicurezza verso la Complanare, simultaneamente le forze dell’ordine hanno allertato i Servizi Veterinari dell’Asl che, prontamente sono intervenuti recuperando e trasportando il cane presso l’abitazione di un volontario che si è reso subito disponibile alla sua presa in cura in attesa di adozione.“Un sentito ringraziamento va all'Arma dei Carabinieri – commenta il Consigliere Regionale Antonio Paolo Scalera - per l’ottimo lavoro che svolgono incessantemente ogni giorno, dimostrando ancora una volta l'enorme valore del loro lavoro e della loro divisa e ai Servizi Veterinari dell'Asl per il recupero ed il trasporto del cane. Senza amore, competenza e soprattutto senza collaborazione non si ottengono risultati così importanti. Purtroppo il randagismo è fenomeno in crescita, che non accenna a regredire, l’abbandono oltre a essere un atto moralmente inammissibile è anche un reato, al Sud rimane purtroppo una questione seria che bisognerebbe affrontare per cercare soluzioni immediate. Il mio impegno politico sarà rivolto anche alla tutela ed al benessere degli animali d’affezione, sulla spinta altresì della legislazione europea e nazionale, ossia degli animali tenuti, o destinati ad essere tenuti, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, dal rilievo che grande è “ l'importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società",come esordisce la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987”.