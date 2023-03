BARI - “La mia persona vicinanza a Francesco Boccia per il triste accaduto di oggi. Di fronte all’ennesimo vile attacco ai danni di esponenti del Partito Democratico non si può che condannare fermamente il clima di odio e violenza intorno alla nostra comunità. Non ci faremo intimidire da gesti del genere che dimostrano solo quanto la strada intrapresa sia quella giusta, sempre nel segno del dialogo e della libertà, portando convintamente avanti le nostre idee e le esigenze degli ultimi. A Francesco il caloroso abbraccio di tutta la grande famiglia democratica". Così in una nota l'on.Marco Lacarra.