ph: Clarissa Lapolla

BARI - Domenica 5 marzo alle 11.30 al Teatro Petruzzelli il prossimo appuntamento dei “Concerti del Mattino” vedrà protagonista, al suo debutto ufficiale, il “Quintetto di Fiati del Teatro Petruzzelli”. L’organico, composto da artisti prime parti dell’Orchestra del Petruzzelli, è formato da Annalisa Pisanu (flauto), Gianluigi Cortecci (oboe), Michele Naglieri (clarinetto), Marco Donatelli (fagotto), Paride Canu (corno) e si esibirà con il pianista Mirco Ceci.Il programma propone: Quintetto per oboe, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte, in Mi bemolle maggiore, op. 16 di Ludwig van Beethoven e Trio per oboe, fagotto e pianoforte, FP 43 e Sestetto per flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno e pianoforte, FP 10 di , di Francis Poulenc.I biglietti sono in vendita al costo di 5 euro al botteghino del Petruzzelli (aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00) e su e su www.vivaticket.it.Informazioni: 080.975.28.10.