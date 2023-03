BARI – In riferimento a quanto denunciato dal consigliere regionale Picaro, rispetto alla situazione del Poliambulatorio di Toritto, sono opportune alcune precisazioni. Innanzitutto, la parte della struttura di cui sono state diffuse immagini fotografiche è chiusa e non accessibile né al pubblico né agli operatori sanitari. Per quanto riguarda le condizioni igieniche di queste aree dismesse, la Direzione del Distretto chiederà agli operatori di Sanitaservice un’attività straordinaria di pulizia.Nella porzione di edificio utilizzata, invece, sono regolarmente attivi diversi servizi: Specialistica ambulatoriale, Aggregazione dei medici di Medicina generale, Continuità assistenziale, Riabilitazione, Centro di Salute Mentale, Neuropsichiatria infantile, Ufficio vaccinazioni e Centro prelievi. Inoltre, è stato attivato il servizio di Anagrafe sanitaria per due volte a settimana, il mercoledì e il venerdì, mentre con l’arrivo di nuovo personale amministrativo è imminente l’attivazione anche del CUP.L’Area Tecnica della ASL Bari ha già previsto per la struttura sanitaria di Toritto un progetto di ristrutturazione e adeguamento antincendio, comprendente anche i lavori di restauro dei prospetti di facciata dell’edificio storico, per i quali è stata interessata la Sovrintendenza delle Belle arti. Il progetto, per un ammontare di circa 1.000.000 di euro, sarà inserito nell’elenco dei lavori da eseguirsi con fondi FESR.Nei prossimi giorni, inoltre, a seguito di sopralluoghi effettuati dai tecnici ASL saranno avviati lavori volti alla messa in sicurezza degli accessi esterni e al ripristino di alcuni ambienti posti al secondo piano e al piano interrato. Nel medio termine, essendo l’ex Presidio Ospedaliero una struttura vetusta, è in programma la realizzazione di una Casa di Comunità grazie a lavori di ristrutturazione finanziati con fondi PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) per un importo complessivo di 1.300.000 euro. Le gare per l’affidamento di accordi quadro dei servizi tecnici, servizi di verifica, collaudo e lavori sono state gestite e aggiudicate da Invitalia e, attualmente, sono in fase di verifica dei requisiti.