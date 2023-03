BARI - La fantasia trova il suo naturale laboratorio sperimentale in cucina stimolando la ricerca e lo studio di materie prime non convenzionali che possano in futuro sopperire alle carenze alimentari derivanti dagli squilibri climatici.Un laboratorio di ricerca in continua sperimentazione che, a suon di fiori di acacia in pastella croccante, tagliatelle ai petali di rosa, pesto di calendula e sorbetto ai fiori di gelsomino lancia il guanto di sfida al palato attraverso la maestria degli chef e punta a delineare una nuova linea del gusto.Esecuzione Verde Group, azienda florovivaistica leader nel settore del garden, vanta un gruppo di lavoro che, alla guida della green designer Tina Camardelli, studia tendenze, esplora soluzioni originali e promuove alternative sostenibili.L’evento Primavera da mangiare, attraverso la realizzazione di piatti a base di fiori edibili curata dallo chef Michelangelo Sparapano, noto per la partecipazione a programmi Rai tra cui La Prova del Cuoco, intende dimostrare che la cucina proposta non solo è una valida alternativa ai piatti della cucina convenzionale ma la supera in originalità, delicatezza ed economia.Le materie prime che saranno utilizzate durante la dimostrazione culinaria fanno parte della linea di fiori edibili Verde Gourmet.