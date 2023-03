BARI - La Puglia è una Regione modello per la capacità di gestire, progettare, investire e distribuire sul territorio pugliese, i finanziamenti dell'Unione Europea. Questo lo confermano i dati derivanti dal periodo 2014-2020 cui, la Puglia ha speso il 95% dei fondi stanziati, pari a 4,4 miliardi di euro.Anche quest'anno, la Regione Puglia sarà protagonista di nuove sfide per intercettare risorse europee a disposizione per lo sviluppo dell'intero territorio pugliese.Come sottolinea il Presidente Emiliano, l'importanza di intercettare le risorse europee necessarie per investire e valorizzare le imprese e creare lavoro puntando su innovazione, inclusione, pari opportunità, formazione, transizione ecologica.Domattina, 10 marzo, a Bari, presso il Teatro Petruzzelli, ci sarà questo evento promosso dalla Regione per presentare al pubblico gli obiettivi e le risorse che saranno impiegate del nuovo programma Regionale Puglia FESR -FSE del periodo 2021-2027.A presenziare l’evento, il Presidente Emiliano e gli assessori regionali interessati agli ambiti dedicati.L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti, previa iscrizione all'evento sul sito Internet: rpu.gl/LeuropaTiCambiaLaVita