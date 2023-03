I quattro rapinatori sarebbero stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza e avrebbero sfondato la vetrina del negozio con una Fiat Panda rubata. I volti dei ladri erano mascherati da passamontagna e sarebbero scappati a bordo di un Suv nero.





Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai Carabinieri.

LECCE - Continuano furti e rapine nel basso Salento. A farne le spese è il negozio di abbigliamento ModaSì di via Mazzini di Racale (Le). I malviventi, secondo quanto si è appreso, sono riusciti a fuggire con un bottino di migliaia di euro in merce, avvolta in alcuni lenzuoli.