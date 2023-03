Lupo avrebbe voluto portare la squadra estense in ritiro dopo la sconfitta 3-0 al “Ferraris” con il Genoa nella ventiseiesima giornata e prima della partita di oggi alle 20,30 al “Mazza” con il Frosinone. Tacopina non sarebbe stato d’accordo. Per quanto riguarda il nuovo direttore sportivo che sostituirà Fabio Lupo, Tacopina potrebbe scegliere una soluzione interna.





In questo caso a Fabio Lupo potrebbe subentrare Armando Ortoli 54 anni che era il vice di Lupo. Ortoli è stato collaboratore dello staff di Lupo. Alessandro Pizzoli 52 anni che è stato assistente di Lupo e Ortoli, potrebbe diventare capo scouting della Spal.

In Serie B è stato esonerato il direttore sportivo Fabio Lupo della Spal. Lo ha deciso il presidente della squadra emiliana Joe Tacopina. Lupo 58 anni, ha dovuto lasciare i biancazzurri di Ferrara forse per contrasti con Tacopina. Sembra che tra Lupo e Tacopina ci sia stata una discussione per telefono.