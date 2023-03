via Cagliari Calcio fb





Il Palermo ha pareggiato 3-3 con il Cittadella al “Tombolato” e con 39 punti si è avvicinato all’ottavo posto. Il Benevento ha pareggiato 0-0 con il Como al “Vigorito” e a 29 punti si è confermato in zona play out. Il Brescia ha pareggiato 0-0 col Venezia al “Penzo”e con 28 punti ha agganciato la Spal al penultimo posto. Il Cosenza dovrà vincere oggi alle 16,15 sulla Spal al “San Vito-Luigi Marulla” per lasciare l’ultimo posto. Il Genoa cercherà di imporsi sulla Ternana al “Ferraris” per rimanere al secondo posto.

- Nella ventinovesima giornata di Serie B il Sud Tirol ha pareggiato 0-0 col Parma al “Tardini” e con 48 punti è rimasto in corsa verso la promozione diretta in Serie A. Il Cagliari ha vinto 4-1 sull’Ascoli alla “Domus Unipol Arena” e ha raggiunto il Pisa e la Reggina al quinto posto a 42 punti. I toscani hanno perso 1-0 con il Modena al “Braglia”. Perugia-Reggina è stata rinviata a data da destinarsi per il terremoto che ha colpito l’Umbria.