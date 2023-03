Per quanto riguarda il reparto difensivo del Foggia sono in un buon momento di forma fisica lo spagnolo Christian Rutjens 25 anni e Alberto Rizzo 25 anni. Il tecnico dei pugliesi Mario Somma 59 anni dopo l’assenza per squalifica nella gara vinta 1-0 al “Degli Ulivi” sull’Andria, ha debuttato in panchina col successo 2-0 allo “Zaccheria” sulla Viterbese.





Di Pasquale sarà valutato ogni giorno dallo staff medico per recuperare molto presto. Il Foggia è terzo con 49 punti insieme al Pescara.

Nel girone C di Serie C nel Foggia infortunato il difensore Davide Di Pasquale 27 anni. Ha subito uno stiramento alla gamba destra. Di Pasquale che è il capitano dei dauni rischia di saltare due o tre partite. Al suo posto probabile se non dovesse recuperare, che possa giocare il croato Ivan Kontek 26 anni.