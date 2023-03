Ma per l’ufficialità bisognerà attendere i prossimi giorni. Il Foggia è stato raggiunto al quinto posto dal Cerignola con 52 punti. La squadra di Michele Pazienza ha pareggiato 1-1 con la Viterbese al “Rocchi”. Il Taranto ha pareggiato 2-2 con l’Avellino allo “Jacovone” ed è tredicesimo a 41 punti insieme alla Juve Stabia. L’Andria ha perso 4-3 al “Partenio-Lombardi” con il Giugliano ed è ultima con 26 punti.

Nel posticipo oggi il Monopoli cercherà di vincere alle 17,30 sulla Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena” per confermarsi al settimo posto. I biancazzurri dovranno ottenere un successo per rimanere in zona play off.

Nella trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C, a seguito della sconfitta del Foggia per 1-2, subita allo “Zaccheria” dal Monterosi, Mario Somma ha rassegnato le dimissioni da allenatore dei dauni. Per la sostituzione di Somma il presidente del Foggia Nicola Canonico ha annunciato una soluzione interna con l’autogestione. Canonico ha detto: “ Probabile che il nuovo tecnico sia Lorenzo Giunta, il vice di Mario Somma”.