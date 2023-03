via Calcio Foggia 1920 fb

- Nella trentaquattresima giornata del girone C di Serie C il Foggia cercherà di vincere Sabato 25 Marzo alle 14,30 sul Monterosi allo “Zaccheria” per avvicinarsi al quarto posto. L’Andria dovrà prevalere sul Giugliano al “Partenio-Lombardi” per lasciare l’ultimo posto. Il Cerignola dovrà ottenere un successo al “Rocchi” sulla Viterbese per avere una continuità di risultati. Il Taranto cercherà di imporsi alle 17,30 sull’Avellino allo “Jacovone” per fare un passo in avanti importante verso la salvezza.

Nel posticipo Domenica 26 Marzo il Monopoli dovrà superare alle 17,30 la Virtus Francavilla Fontana alla “Nuova Arredo Arena” per puntare al sesto posto. I biancazzurri dovranno vincere per confermarsi in zona play off.