Serie C: il Foggia vince 1-0 sul Monopoli allo Zaccheria

via Calcio Foggia 1920 fb





La Virtus Francavilla Fontana ha prevalso 3-1 sulla Juve Stabia alla “Nuova Arredo Arena” ed è ottava a 42 punti insieme all’Avellino. Il Taranto ha pareggiato 0-0 con la Viterbese al “Rocchi” ed è tredicesimo a 37 punti con il Giugliano. Nel posticipo oggi l’Andria dovrà vincere alle 14,30 sul Crotone al “Degli Ulivi” per lasciare l’ultimo posto.

- Nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C il Foggia ha vinto 1-0 sul Monopoli allo “Zaccheria” ed ha raggiunto al terzo posto il Pescara con 52 punti. Per il Monopoli è stata la seconda sconfitta consecutiva. I biancoverdi sono settimi a 45 punti. Il Cerignola ha perso 2-0 con il Picerno al “Curcio” ed è sesto con 48 punti.