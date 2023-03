BARI - “Esprimo la mia solidarietà e personale vicinanza al candidato Sindaco di Valenzano, Tonio De Nicolò, e alla sua famiglia per le ignobili e vili minacce ricevute. Evidentemente siamo sulla strada giusta per restituire dignità alla cittadina di Valenzano e siamo a maggior ragione determinati a supportare con tutte le nostre energie il nostro candidato Sindaco che non si fa intimidire da questi attacchi infami. Non indietreggiamo e restiamo al fianco di Tonio De Nicolò con l’auspicio che Magistratura e Forze dell’Ordine facciano al più presto luce su questo grave episodio, individuandone i responsabili”. Così in una nota il consigliere regionale di FdI Michele Picaro.