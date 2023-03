Nel posticipo della trentaduesima giornata del girone C di Serie C l’Andria ha pareggiato 0-0 con il Crotone al “Degli Ulivi”. Nel primo tempo al 2’ Pannitteri dei calabresi è andato vicino al gol. Al 39’ Papini del Crotone ha colpito la traversa. Nel secondo tempo al 9’ Giron dei rossoblu calabresi su punizione non ha inquadrato la porta. Al 44’ Dalmazio dei biancazzurri non ha concretizzato una buona occasione.

Al 45’ Ciotti dell’Andria non è riuscito a concludere di destro dal limite dell’area. Al 92’ Micovschi dei pugliesi davvero per poco non ha portato la sua squadra in vantaggio. L’Andria è rimasta ultima con 25 punti. Il Crotone è secondo a 67 punti.