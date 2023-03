BARI - Torna a manifestare dissenso sui temi del territorio il coordinamento di Fratelli d’Italia del V Municipio e lo fa questa volta per chiedere che venga smantellata, senza indugi, la struttura abbandonata in Via Leonardo Del Turco a Palese. Una soluzione che fù gia trovata, documenti alla mano, nei primi anni 2000 dai consiglieri di circoscrizione di centrodestra. Una ditta del settore siderurgico avrebbe smontato la struttura a costo zero, in cambio della raccolta del materiale ferroso.Dopo l’interrogazione giunta, negli scorsi giorni, all’assessore Galasso per mezzo del consigliere Michele Picaro, il coordinamento territoriale in maniera provocatoria, inaugurerà sabato 25 Marzo alle 10.30 il “Monumento al Degrado”.Nel tratto di strada che ospita il mercato settimanale del rione a nord di Bari, si erge infatti, una struttura ormai pericolante che, costituisce da oltre 25 anni non solo intralcio ma anche pericolo per l’incolumità dei mercatali e degli avventori. La struttura fu realizzata per ospitare il mercato settimanale di Palese ma non è mai stata utilizzata per quello scopo e l’Amministrazione Comunale non ha mai provveduto nel tempo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile che oggi risulta pericolante. Evidenti sono i cedimenti della struttura.Sono passati, come detto, ormai oltre venticinque anni dalla sua realizzazione. Più volte e da più parti è stato chiesto all’attuale assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, di porre rimedio alla incresciosa situazione. Lo stesso nel 2019 dichiarò a mezzo stampa che la riqualificazione della struttura sarebbe stata avviata nel 2020.Mentre pochi giorni fa il sindaco Decaro, intervenendo ad una nota trasmissione radiofonica locale, rispondendo alla domanda rivolta da un ascoltatore, ha espresso la volontà di abbattere la struttura. Quale sia la reale intenzione dell’amministrazione sul tema è l’oggetto dell’interrogazione rivolta dal Consigliere Comunale e protocollata in data 6 marzo 2023.“L’ Amministrazione deve attivarsi per rimuovere un fabbricato che attualmente è lì solo a deturpare la zona: è fatiscente e impedisce di poter utilizzare quello spazio che potrebbe essere destinato ad altri scopi, potendo divenire, ad esempio, un’area attrezzata per eventi culturali come concerti o rappresentazioni teatrali all’aperto, comprese tutte le partecipatissime manifestazioni legate alla festa per il patrono San Michele Arcangelo” - l’idea lanciata da Luca Cicciomessere, coordinatore FdI V Municipio.In ogni caso - ha continuato - non intendiamo accettare l’idea che il territorio di questo Municipio di Bari sia ancora una volta trascurato da una Amministrazione sorda alle esigenze della cittadinanza. Per questo motivo, quindi, l’invito a tutti i cittadini è quello di riunirsi con noi sabato mattina nei pressi della struttura che abbiamo voluto rinominare ‘Monumento al Degrado’ perché rappresenta esattamente lo stato nel quale si trova buona parte del nostro territorio”.