TARANTO - Si registrano importanti provvedimenti nell'ambito del piano di interventi dedicato alle infrastrutture stradali della Provincia di Taranto. - Si registrano importanti provvedimenti nell'ambito del piano di interventi dedicato alle infrastrutture stradali della Provincia di Taranto.





Attraverso determine dirigenziali, l'Ente presieduto da Rinaldo Melucci ha disposto l'indizione di un appalto e l'affidamento di lavori e servizi di progettazione che riguardano alcune delle opere previste dal più vasto ed articolato programma che punta ad un deciso miglioramento delle condizioni di viabilità delle arterie viarie del territorio ionico.

Nello specifico, è stata adottata dal Settore Viabilità "Determinazione a Contrarre" per l'appalto dei lavori di manutenzione del piano viabile, della segnaletica e delle barriere metalliche lungo la "S.P. 26" nel territorio di San Basilio-Palagianello (il progetto prevede per il compimento dell'opera un investimento di poco superiore ai 257mila euro). Sempre nel contesto del programma straordinario finalizzato alla cura dell'efficienza della rete viaria, l'Amministrazione provinciale ha impegnato una spesa totale pari a 320mila euro per il finanziamento di interventi manutentivi del manto stradale, della segnaletica e delle barriere metalliche di protezione lungo la "S.P. 18" nel territorio di Laterza.

Infine, sempre con apposito atto dirigenziale, si è proceduto all'aggiudicazione dell'affidamento del servizio di progettazione esecutiva (che comprende l’adeguamento della progettazione definitiva rispetto agli esiti del P.A.U.R.) relativo alla "Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana a servizio della economia del versante provinciale orientale secondo tronco dallo svincolo di Talsano-San Donato allo svincolo di Avetrana-Nardo'", opera finanziata nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Puglia e per la quale sono state stanziate risorse pari a circa 70 milioni di euro.

"L'adozione di questi provvedimenti- ha dichiarato il presidente dell'Amministrazione provinciale Melucci- conferma la volontà dell'Ente di rispettare i tempi e le modalità, tenendo conto delle indicazioni normative, del cronoprogramma di interventi che ha come obiettivo quello di garantire all'utenza strade migliori e più sicure".