Tennis, Indian Wells: Aryna Sabalenka e Elena Rybakina volano in finale





Nella seconda semifinale la kazaka Elena Rybakina prevale 6-2 6-2 con la polacca Iga Swiatek e si qualifica per la finale. La ventitreenne kazaka è la numero 10 al mondo. La polacca è prima. Iga Swiatek vinse il torneo di Indian Wells nel 2022.

- Nella prima semifinale del torneo Master 1000 di Indian Wells in California negli Stati Uniti d’America tra le donne la bielorussa Aryna Sabalenka vince 6-2 6-3 con la greca Maria Sakkari e si qualifica per la finale. Per la bielorussa prima finale a Indian Wells nella sua carriera di tennista. Aryna Sabalenka è la numero 2 al mondo nella Classifica WTA. Maria Sakkari è settima.