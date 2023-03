LECCE - Domenica 19 marzo, è festa di comunità all'ex Convento degli Agostiniani per il primo compleanno della Biblioteca OgniBene. Dalle 10 alle 19, è previsto un ricco calendario di appuntamenti per i frequentatori di tutte le età che in questi dodici mesi hanno vissuto la biblioteca e ne hanno apprezzato i servizi ma anche per chi non ha ancora avuto modo di conoscere questo nuovo luogo della città dedicato alla lettura e al gioco e vuole farlo.I numeri di questo primo anno di OgniBene ne certificano la bontà del progetto che ha dotato Lecce di un'infrastruttura culturale che prima non c'era, nascendo la biblioteca non solo con una vocazione per la consultazione, il prestito e lo studio, ma come luogo dedicato alla socialità dove poter trovare libri e giochi da tavola, strumenti musicali, stampanti 3D, videogame, fumetti e un'offerta di laboratori gratuiti ad ampio spettro per bambini e ragazzi, di presentazione di libri e di tante altre iniziative.«Leggere le favole di Rodari in una notte di dicembre ai bambini sdraiati nei sacchi a pelo, sistemati fra gli scaffali dei libri, abbracciati ai loro peluche, è uno dei ricordi più belli – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – che, da sindaco, associo a questo primo anno di vita della Biblioteca OgniBene. Che è stato intenso ed è andato oltre le nostre aspettative. Questo luogo – che prima non c'era – è entrato in pochissimo tempo nelle abitudini di tantissime famiglie leccesi. Lo frequentano mamme e papà con i loro bambini, ragazzi appassionati di manga, scacchi o coding e stampa 3D, liceali e universitari per studiare, nonni e nonne che hanno trovato riviste da leggere o romanzi da prendere in prestito. Un successo testimoniato dai numeri di un anno di attività».In questi primi 12 mesi di vita sono stati registrati 41.340 ingressi in biblioteca, 1.694 persone si sono iscritte per usufruire dei servizi, 4.511 sono stati i prestiti di libri effettuati, 133 i laboratori gratuiti proposti alle famiglie, sono nati 2 nuovi gruppi di lettura (il Club dei Manga e Orti di Pace) e 2 apprezzatissime notti bianche con bambini e ragazzi che hanno vissuto l'esperienza di dormire in biblioteca nei loro sacchi a pelo, condividendo le letture della buonanotte.Il programma della festa di comunità di domenica 19 marzo si apre, dalle 10 alle 12, con Letture in giardino, un appuntamento di lettura ad alta voce, nel frutteto della biblioteca, per ascoltare tanti racconti sul tema della festa, e con un laboratorio, I fiori di OgnBene, durante il quale si darà il benvenuto alla primavera creando fiori di carta, ognuno dei quali rappresenta il libro preferito di chi lo realizzerà. Dalle 11 alle 12, un appuntamento speciale del laboratorio Montessori, Alla scoperta d’Italia, per esplorare il nostro Paese attraverso i materiali dell’hub Montessori in dotazione a OgniBene per i bambini dai 6 ai 9 anni (su prenotazione, da fare sul sito www.bibliotecagnibene.it ).Alle 12 sarà la volta di Lillo Birillo Magicomicshow, uno show che nasce come spettacolo di strada, ispirato al cabaret magico. Lillo Birillo è un artista che si esprime attraverso la magia, il cabaret, la giocoleria e l’equilibrismo coinvolgendo il pubblico di tutte le età.Nel pomeriggio, invece, dalle 15 alle 16.45, una speciale edizione domenicale di Scacchi erranti. OgniBene ospita l’associazione Rione Santa Rosa APS che ha l’obiettivo di far conoscere e rendere fruibile il gioco degli scacchi a tutti e a tutte, a prescindere dall'età. Le scacchiere allestite in biblioteca saranno a disposizione dei giocatori, anche di chi vuole imparare questa disciplina grazie alla presenza degli istruttori che guideranno i neofiti nell’apprendimento dei rudimenti del gioco. Dalle 16.30 alle 18.30, si gioca con YouPlay, il laboratorio ludico per scoprire i tanti giochi da tavolo presenti in biblioteca e imparare a giocare con la guida dell’educatore ludico Diego Solari e il supporto del Club Tira il Dado e della associazione Così come Sei.Alle 17 torna Orti di pace, un nuovo appuntamento con il gruppo di lettori adulti che si incontra due volte al mese in biblioteca. La parola di questo incontro è “Festa!”, le regole sono semplici: leggere un testo breve (massimo dieci minuti per partecipante), non disturbare la lettura delle altre persone, non monopolizzare la conversazione, ricordarsi sempre che un gruppo di lettura è dedicato a un civile e rispettoso scambio reciproco di opinioni. Si possono proporre racconti, poesie, massime filosofiche, lettere, frammenti di diario, canzoni a tema. Sempre alle 17, torna l'Academia Española che propone un appuntamento di conversazione in spagnolo con una docente madre lingua. Un viaggio all’insegna della scoperta di Castilla e León. Alla conversazione potranno partecipare tutti, indipendentemente dal grado di conoscenza della lingua (per questo incontro è necessaria la prenotazione da fare sul sito www.bibliotecagnibene.it).Per tutta la giornata di domenica, infine, sarà possibile – per le famiglie che ancora non lo avessero fatto – ritirare un libro per i nuovi nati nel 2022 e nel corso dei primi mesi del 2023. Un regalo di benvenuto da parte della Città, un dono speciale per accogliere i piccoli cittadini e le piccole cittadine, per incoraggiare nelle famiglie l’attitudine alla lettura ad alta voce. L’iniziativa rientra nell’ambito di “Nati per leggere” il programma di promozione della lettura ai bambini in età prescolare a cui il Comune di Lecce aderisce.