via Facebook

- Negli ottavi di finale del torneo Master 1000 ATP di Miami in Florida negli Stati Uniti d’America Jannik Sinner vince 6-2 6-4 con il russo Andrej Rublev e si qualifica per i quarti di finale. Lorenzo Sonego eliminato 3-6 6-3 6-2 dall’argentino Francisco Cerundolo. L’americano Taylor Fritz prevale 6-3 6-4 con il danese Holger Rune. Il finlandese Emil Ruusuvuori supera 4-6 6-4 7-5 l’olandese Botic Van De Zandschulp. L’altro russo Daniil Medvedev vince 6-4 6-2 con l’altro americano Quentin Halys. Il russo Karen Khachanov si impone 7-6 6-4 col greco Stefanos Tsitsipas. Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince 6-4 6-4 con l’americano Tommy Paul.Tra le donne nei quarti di finale Martina Trevisan eliminata 6-3 6-0 dalla kazaka Elena Rybakina. L’americana Jessica Pegula vince 4-6 6-3 7-6 con la russa Anastasia Potapova. La bielorussa Aryna Sabalenka prevale 6-3 6-2 con la ceca Barbora Krejcikova. L’altra russa Ekaterina Alexandrova si impone con la canadese Bianca Andreescu per il ritiro per l’ infortunio muscolare della canadese nel secondo set sul 2-0 per l’Andreescu dopo che la russa vince 7-6 il primo set.