via Happy Casa Brindisi fb

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi ci sono 7 giocatori con la media più alta di punti a partita. Sono l’americano Marcquise Reed 27 anni con 14 punti, l’altro americano Ky Bowman 25 anni con 15 punti. L’americano Harrison D’Angelo 29 anni con 10 punti, Bruno Mascolo 27 anni con 10 punti.Andrea Mezzanotte 24 anni con 13 punti, l’americano Doron Lamb 31 anni con 13 punti e l’americano Nick Perkins 26 anni con 16 punti. Con queste importanti medie realizzative in ogni gara la squadra pugliese allenata da Frank Vitucci ha ottenuto 7 vittorie nelle ultime 8 partite giocate. Questi cestisti potranno continuare a essere decisivi per cercare di raggiungere la qualificazione ai play off scudetto.