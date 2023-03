Nella seconda semifinale l’altro russo Daniil Medvedev prevale 6-4 6-4 con il serbo Novak Djokovic e si qualifica per la finale. Per il russo tredicesimo successo consecutivo nel 2023. Per Medvedev terza finale consecutiva nel 2023. Per il serbo Djokovic numero 1 al mondo prima sconfitta nel 2023. Medvedev è settimo.

Nella prima semifinale del torneo ATP 500 di Dubai negli Emirati Arabi di tennis il russo Andrej Rublev vince 6-3 7-6 con il tedesco Alexander Zverev e si qualifica per la finale. Rublev è numero 6 al mondo nella Classifica ATP. Zverev è sedicesimo.