Terzo quarto, Baron 37-34 per i lombardi. Voigtmann, 42-34. Baron, 51-36. Hines, 56-42. Ricci, il Milano trionfa 61-46. Quarto quarto, Mitrou Long 66-46 per i lombardi. Davies, 70-50. Melli, 71-58. Cabarrot, 78-60. Napier, l’Armani Milano vince questo quarto e 83-62 tutta la partita. Migliori marcatori, per i lombardi Baron 18 punti e Melli 10. Per i greci Walkup e Vezenkov 10 punti.

In Eurolega di basket maschile l’Armani Milano vince 83-62 in casa con l’ Olympiacos Pireo. Primo quarto, Melli 7-4 per i lombardi. Napier, 14-10. Papanikolau impatta per i greci, 14-14. Black, 17-16 per l’ Olympiacos. Tonut, il Milano prevale 20-17. Secondo quarto, Ricci 24-22 per i lombardi. Melli, 30-26. Tripla di Ricci, 35-29. Il Milano si impone di nuovo 35-32.