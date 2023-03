Pixabay





Quattordicesima vittoria consecutiva quest’anno. Medvedev è il numero 6 al mondo nella Classifica ATP. Per il ventisettenne russo diciottesimo titolo ATP nella sua carriera di tennista. Medvedev per la prima volta trionfa a Dubai. Il venticinquenne russo Rublev è settimo.

- Il russo Daniil Medvedev vince il torneo ATP 500 di Dubai negli Emirati Arabi di tennis. Supera in finale in due set, 6-2 6-2 in 68 minuti l’altro russo Andrey Rublev. Per Medvedev terzo titolo nel 2023 dopo i successi nelle finali dei tornei di Rotterdam in Olanda su Jannik Sinner e Doha in Qatar sul britannico Andy Murray.