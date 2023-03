Strutture ricettive abusive a Bari: 8 b&b su 13 non sono in regola





In totale sono 12 le violazioni individuate, le multe vanno dai 200 euro per la parziale comunicazione ai 1200 per la mancata applicazione di prezzi e, per la mancata pubblicazione prezzi, da 200 a 1200 euro. Sanzioni da 500 a 1000 euro per ogni posto letto in più e, per la mancata esposizione della tabella prezzi e servizi sono previste sanzioni da 1000 a 5000 euro.

BARI - Gli agenti della Polizia Locale di Bari hanno effettuato controlli in 13 strutture adibite a B&B e ha rilevato irregolarità in 8 di queste. Gli agenti hanno rilevato la mancanza di agibilità in una struttura, il sovra utilizzo di posti letto in un’altra e la non affissione del Cis, il codice identificativo struttura. Altri 5 b&b hanno invece omesso comunicazioni con l’agenzia Pugliapromozione sui dati ai fini statistici, mentre una struttura avrebbe applicato prezzi più alti di quelli pubblicizzati su un sito del settore.