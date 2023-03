Dopo averlo inseguito per un breve tratto, è stato raggiunto e fermato dagli operatori che lo hanno identificato come un cittadino italiano, classe 1986. Dagli approfondimenti successivi, è emerso che il 37enne aveva asportato dall’esercizio commerciale alcuni articoli, che erano stati in parte caricati all’interno di un’auto parcheggiata poco distante. Accompagnato presso gli uffici del Commissariato, al termine delle attività di rito è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di tentato furto. La merce, invece, è stata restituita al proprietario dell’esercizio commerciale.

PERUGIA - Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello sono intervenuti presso un esercizio commerciale della città dove era stato segnalato un furto in atto. A richiedere l’intervento dei poliziotti è stato il responsabile del negozio il quale, dopo aver ricevuto una segnalazione, si era recato sul posto notando che qualcuno aveva fatto accesso all’interno del locale e che, con molta probabilità, si trovava ancora dentro l’esercizio. È stato quando gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio hanno iniziato il sopralluogo che hanno notato un uomo uscire repentinamente dal negozio per poi darsi alla fuga.