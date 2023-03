BARI - «A seguito delle ulteriori due manifestazioni d'interesse presentate al gruppo Albini (Tessitura di Mottola), come M5S ci sentiamo in dovere di chiedere chiarezza all'azienda, considerando che la vertenza va avanti ormai da anni. Serve un punto definitivo alla vicenda e Albini ha il dovere, soprattutto nei confronti dei tanti lavoratori appesi a un filo, di comunicare in modo definitivo se siano reali le intenzioni di cedere l'opificio industriale e favorire il trasferimento di azienda. I lavoratori sono in cassa integrazione da troppe mensilità e il tempo stringe. Si tratta di una questione di responsabilità nei confronti di tante famiglie che necessitano di continuità lavorativa per poter sopravvivere. La riconversione del sito industriale, poi, non potrebbe che arricchire l'economia locale legata alla filiera tessile. Ci siamo sempre interessati del destino di questi lavoratori, anche con la presenza dell'ex Viceministro Todde (M5S) che incontrò i lavoratori, ma adesso non c'è più tempo da perdere». Lo afferma in un comunicato stampa il sen.Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.