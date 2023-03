BARI - Motore… azione! Si apre per le studentesse e gli studenti pugliesi la terza fase del progetto “Arte e legalità”. A partire da lunedì 13 marzo, dalle ore 9.30, le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Tecnico “Panetti Pitagora” di Bari impareranno a scrivere, dirigere, girare e montare un documentario.Poi toccherà al Liceo “E. Pestalozzi” di San Severo, all’IT "Carnaro – Marconi -Flacco – Belluzzi” di Brindisi e all’IIS “G.Salvemini” di Alessano in provincia di Lecce. Una vera e propria officina del cinema, dentro la quale impareranno a trattare e modellare per il grande schermo una materia complessa e delicata: le storie di amministratori locali minacciati dai clan mafiosi.L’incontro di lunedì 13 marzo si aprirà con la testimonianza del sindaco di Cellamare Gianluca Vurchio, sotto scorta da anni a seguito delle numerose minacce ed intimidazioni subite. A meno di sei mesi dal suo insediamento il sindaco Vurchio si è infatti visto recapitare sulla scrivania la prima lettera di minacce. Poche parole, inquietanti: «Hai capito male come funzionano le cose. A Cellamare non puoi comandare tu. Ci siamo capiti. Sindaco avvisato, mezzo salvato…». Meno di un mese dopo l’esplosione degli spogliatoi dei campetti da calcio inaugurati da poco. E successivamente l’auto dell’assessore all’urbanistica data alle fiamme.Si parte da questa vicenda, una delle troppe che vede protagonisti i sindaci pugliesi, presi di mira dalle organizzazioni criminali quando lavorano nel solco della legalità. A seguire gli studenti parteciperanno ad un laboratorio condotto dal produttore Andrea Ferrante dell’Accademia del Cinema di Bari per conto di Apulia Film Commission. Gli studenti avranno a disposizione gli strumenti del cinema, dall’analisi del linguaggio cinematografico allo studio della scena e della fotografia, dall’organizzazione della produzione all’uso di luci e telecamere, fino alle fasi del montaggio del documentario.Questo primo incontro della terza fase del progetto si concluderà poi con l’intervento della dott.ssa Stefania Fornaro, Viceprefetto di Bari e coordinatrice del progetto, che farà un riepilogo della road map condivisa con i partner.Il percorso intrapreso, infatti, punta a sensibilizzare cittadine e cittadini, a partire dai più giovani, sul fenomeno degli atti intimidatori contro gli amministratori locali, ma soprattutto su come le mafie provano ad ostacolare il lavoro delle istituzioni democratiche.L’iniziativa, rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, è promossa dal ministero dell’Interno, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, attraverso gli Osservatori Regionali istituiti nelle Prefetture capoluogo.Le prime due tappe hanno previsto una serie di incontri durante i quali gli studenti hanno incontrato i dirigenti delle Prefetture della Puglia, sindaci di Anci Puglia, attivisti di Libera Puglia e alcuni primi cittadini della rete di Avviso Pubblico che hanno portato le loro testimonianze dirette. Decisivo l’apporto di Regione Puglia e delle sue due grandi eccellenze costituite da Teatro Pubblico Pugliese e Apulia Film Commission.