TRANI (BT) - Sa di rinascita il nuovo concept di Ognissanti a cura di Alegra hospitality group che vede protagonista il suo ristorante dal nome evocativo: Luce. Trae spunto dalla teoria cosmogonica dei 4 elementi naturali il nuovo percorso che delizierà i palati di chi cerca l’armonia attraverso un itinerario enogastronomico pensato con l’obiettivo di giocare con percezioni e ricordi, fantasie e suggestioni, ammirando prima e gustando poi.Parte da venerdì 17 marzo con quattro appuntamenti sino al 7 aprile e con cadenza settimanale un calendario di cene esperienziali in cui fuoco, acqua, aria e terra saranno protagonisti indiscussi in grado di rapire l’ospite, sorprendendolo. Un format di alto profilo qualitativo, sospinto da nuova linfa grazie all’apporto dell’executive chef Vincenzo Dinatale, con alle spalle importanti esperienze nei ristoranti Il Pellicano, La Sommità e Enrico Bertolini, che, con tutto il team di Luce, esalta i quattro elementi nei menu studiati ad hoc: il fuoco vivificatore, alleato per creare piatti unici, l’acqua fonte di vita, componente essenziale in quasi tutti gli ingredienti, l’aria respiro cosmico che trasforma, la terra rigogliosa che dona frutti che sorprendono fino alla catarsi. Quando aria, acqua, terra e fuoco sono armonizzati e in perfetto equilibrio tra loro, infatti, si arriva a quella condizione di perfezione che è tipica del quinto elemento. È proprio da questa alchimia che sboccia la vera essenza che ci riconnette con la natura.Si parte venerdì prossimo alle ore 20,30 con il “fuoco”, elemento che rappresenta la luce, il sole. Si pensa sia il primo elemento nato perché racchiude in sé il principio della scintilla della vita. Solitamente rappresentato con il simbolo del triangolo con la punta verso l’alto - iconografia che ricorda proprio una fiamma -, questo elemento è spesso associato in molte filosofie o religioni alla purificazione, trasformazione, forza, passione e coraggio.Luce ristorante, luogo di bellezza e prelibatezze, nell’ansa naturale del porto di Trani, ciba corpo e anima con una rigorosa cura dei migliori prodotti di prossimità, sapienti etichette e raffinate tecniche di elaborazione e impiattamento che attirano l’attenzione di un pubblico esigente. Venerdì prossimo Luce sprigionerà tutta l'energia che scaturisce dal fuoco, principio stesso della vita.Luce Ristorante, Via Banchina Al Porto, 8/6, c/o Ognissanti - Trani BT - Puglia. Tel. : 0883 175 0000