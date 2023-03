BARI - La Giunta regionale ha disposto oggi sia per Ferrovie del Gargano che per Ferrovie del Sud Est la proroga dei contratti di servizio di trasporto pubblico automobilistico, afferenti i contratti per l’esercizio del servizio ferroviario in essere, stabilendo che la proroga avrà effetto, senza soluzione di continuità, dalla data di scadenza di entrambe i contratti (prevista per il 31 marzo 2023) sino al 31 dicembre 2026. Tale proroga è stata decisa nel rispetto delle leggi vigenti e alla luce del Piano economico-finanziario presentato da ognuna delle due società, che le vincola a effettuare significativi investimenti come soggetto attuatore di interventi di programmazione regionale, con un periodo di ammortamento superiore rispetto alla scadenza del vigente contratto di servizio. Con DGR del 13 marzo scorso, la Giunta regionale aveva disposto lo stesso tipo di proroga fino al 2026 alle luce delle medesime condizioni anche per la società Ferrovie Appulo Lucane.“La proroga dei contratti di servizio si è resa necessaria per consentire alle società di poter assumere e sostenere gli impegni economici derivanti dall’onere di cofinanziamento compatibilmente con il periodo di ammortamento previsto – ha spiegato l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia -. E’ nel pieno interesse pubblico favorire una tempestiva, regolare e perfetta esecuzione dei progetti di investimento già programmati, a valere su importanti fonti di finanziamento pubbliche. Investimenti che riguardano il miglioramento dei servizi di trasporto dei passeggeri e orientati alla sostenibilità ambientale.”