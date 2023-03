FOGGIA - I lavori per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità a servizio della Fiera di Foggia possono riprendere. Sono infatti state sbloccate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse bloccate a causa di pignoramenti, situazione che insieme a imprevisti giudiziari e amministrativi ha portato alla scadenza a fine 2022 dell’Accordo di Programma Unificato tra MIT e Regione Puglia, sottoscritto in data 22 dicembre 2015, senza che i lavori fossero terminati e le infrastrutture realizzate.E così la Giunta regionale ha potuto approvare l’Atto integrativo all’Accordo di Programma Unificato che dà la possibilità di riaprire i cantieri sui progetti già avviati che ridisegneranno l’accesso alla Fiera da Corso del Mezzogiorno. Nello specifico, con un investimento complessivo di 17.250.000,00 di euro, continueranno i lavori all’ingresso di Corso del Mezzogiorno per la creazione di una piazza sotto la quale verrà realizzato un parcheggio interrato multipiano da circa 800 posti. Inoltre, demoliti i vecchi edifici, ne verrà edificato uno nuovo per la direzione, gli uffici e le biglietterie. La fine dei lavori è prevista per dicembre 2025.“Siamo soddisfatti perché il MIT ha risolto le criticità che avevano bloccato le risorse e l’iter dei lavori, i quali con questo Atto integrativo potranno riprendere permettendoci di investire risorse da tempo destinate al territorio – commenta l’assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia –. Le infrastrutture previste miglioreranno certamente l’accessibilità al quartiere fieristico di Foggia, rendendolo più attrattivo, e risolveranno alcune problematiche di una zona molto trafficata. Il parcheggio interrato potrà diventare un parcheggio di scambio al servizio della collettività non solo durante gli eventi fieristici e la piazza d’ingresso si presenterà come un luogo di socialità e incontro.”