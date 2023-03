- Grande soddisfazione per la Scuola di Trinitapoli Arte In Movimento della maestra Ilaria Davvanzo, è stata una domenica quella del 5 marzo ricca di emozioni nel titolo Concorso Csen Danza Puglia 2023 a Bari. Sul bellissimo palco erano presenti le allieve Mariamichela Landriscina e Giorgia Calvello, dodici anni di Trinitapoli, Martina Giordano di Cerignola tredici anni, tutte appartenenti alla scuola casalina.Le giovani danzatrici hanno dimostrato con la loro esibizione eleganza,gioia,raffinatezza oltre alla tecnica e personalità.

Primo posto di eccezione per Martina nella categoria classico junior con le coreografie del Maestro Vito Iacobellis. Ottimo secondo posto medaglia d’argento per Giorgia e Mariamichela nella categoria classico allievi.

"Sono molto compiaciuta per il lavoro svolto dai docenti Vito Iacobellis e Antonella Albanese – ci dice Direttrice della Scuola Arte In Movimento Ilaria Davvanzo- che ringrazio infinitamente per il lavoro svolto e per essersi presi cura delle allieve in ogni dettaglio. Inoltre, un sentito grazie ai genitori che credono in noi e ci stanno sempre al fianco ed accompagnano con entusiasmo le loro figlie, ragazze che si impegnano costantemente nel corso dei mesi con tanti sacrifci e passione dimostrando molta determinazione di ciò che realizzano. Infine un grande ringraziamento alle costumiste Cinzia Cammarota e Giuseppe Ferrazzano per lo straordinario lavoro".