MILANO – Duracell, principale produttore al mondo di batterie alcaline, specialistiche e ricaricabili ad alte prestazioni, ha attivato una campagna con ShopFully, tech company italiana leader in Europa e tra i principali player internazionali nel Drive to Store che connette milioni di utenti nei negozi fisici intorno a loro, con l’obiettivo di spingere le vendite in negozio.

In una prima fase mirata ad aumentare l’utilizzo del programma di cashback di Duracell e, successivamente, in occasione del lancio della nuova linea Duracell Optimum, il brand si è affidato alla tecnologia di ShopFully per entrare in contatto con i potenziali acquirenti, coinvolgendoli in tutte le fasi del funnel, dalla ricerca delle informazioni online fino all’acquisto del prodotto.

Con il supporto di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace proprietari di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile – Duracell ha registrato ottimi risultati in termini di visite in negozio. Inoltre, dai dati raccolti dalla Brand Building Survey di ShopFully sottoposta ai consumatori all’uscita del negozio, emerge che il 57% degli utenti coinvolti ha dichiarato di aver acquistato un prodotto Duracell.

Anche la brand awareness ha potuto trarre beneficio dalla collaborazione. A livello di visibilità, le ricerche del brand realizzate all’interno dei marketplace di ShopFully durante la campagna sono aumentate del +39%. Inoltre, la percezione positiva del brand e la raccomandazione del prodotto da parte dei consumatori esposti alla campagna sono aumentate rispettivamente di +6 e +13 punti percentuali.

“Sempre più aziende si stanno affidando al digitale perché consapevoli delle potenzialità che può offrire, permettendo di entrare in contatto con il consumatore finale nel momento migliore e con i formati più efficaci” ha commentato Marco Durante, Global VP Sales & Marketing di ShopFully. “I risultati ottenuti dalla partnership con Duracell sono la chiara dimostrazione che, con la nostra tecnologia, possiamo fornire ai nostri clienti le migliori soluzioni digitali per guidare i consumatori nei negozi fisici, incentivando gli acquisti in negozio.”

“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti grazie alla collaborazione con ShopFully, che ci ha permesso di guidare le vendite in negozio e migliorare la percezione del brand. Alla luce del lavoro intrapreso insieme, possiamo confermare che questa tecnologia rappresenta uno strumento realmente prezioso, che permette alle aziende di intercettare i consumatori in maniera mirata durante tutto il percorso di acquisto” ha commentato Miguel Escosa, Head of Marketing di Duracell.