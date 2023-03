MILANO - “Alba”, il quinto progetto discografico di Ultimo, secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, ottiene la certificazione disco di platino a sole tre settimane dall’uscita e resta in vetta, per la terza settimana consecutiva, nella classifica FIMI/GfK degli album più venduti.

“Alba” è rinascita, è guardarsi dentro e voler ricominciare, è un nuovo inizio a cui ognuno ha il diritto di poter ambire: “tutti abbiamo un’alba dentro, basta solo guardare”.

A luglio, il giovane cantautore romano, 58 dischi di platino e 19 dischi d’oro, sarà protagonista del tour Ultimo Stadi 2023 “La Favola Continua…”, prodotto da Vivo Concerti, a partire dal 1°luglio (data zero) allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. La tournée, per la quale sono stati già venduti oltre 280.000 biglietti, proseguirà poi il 7 (sold out), 8 (sold out) e 10 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 17 e 18 luglio allo Stadio San Siro di Milano.