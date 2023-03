TRIGGIANO (BA) - Sabato 24 marzo al Palazzo Rubino di Triggiano (Ba) l'associazione Al Nour proporrà il concerto “Jazz Standards” con Domenico Balducci alle tastiere, Gianni Ladisa ai sax e Floriana Casiero in voce, incentrato sui brani classici raccolti nei “Real book”.“La nostra esibizione – ha spiegato il pianista Domenico Balducci – verterà su bani noti del panorama jazzistico internazionale, racchiusi nei ‘Real book’ utilizzati da chi si approccia a questo genere. Come accade per questo tipo di brani detti ‘standards’, partiremo dall’esecuzione classica per poi proporre delle nostre improvvisazioni”.I Real Book rappresentano un background imprescindibile di formazione, di repertorio e di studio per tutti i musicisti jazz. Nascono nel 1975 al Berklee College of Music di Boston, dall'iniziativa di un gruppo di studenti. Inizialmente era manoscritto e privo di licenze per i diritti d'autore, e circolava dunque tramite fotocopie illegali tra i musicisti. Il progetto ebbe successo, e oggi il Real Book è diffuso tra i jazzisti di tutto il mondo e utilizzati anche negli istituti di formazione. Docente al Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari da ventisette anni è il pianista Domenico Balducci e nell’ambito dell’istruzione è impegnata la cantante Floriana Casiero, docente in una scuola di musica di Ruvo di Puglia (Ba). A completare il trio c’è l’ecclettico sassofonista Gianni Ladisa la cui particolarità è quella di abbracciare più generi musicali.“Condurremo il pubblico in un percorso musicale tra gli standards che avrà come filo conduttore lo stile. Inizieremo con dei blues, genere antesignano della storia del jazz, per poi passare alla bossa nova, sino ad arrivare alle ballad, ovvero le nostre canzoni molto conosciute. Finiremo con lo swing di compositori quali Duke Ellington e Cole Porter”.Rigorosamente dal vivo, senza basi musicali, saranno eseguiti brani famosi come “Caravan”, “Summertime”, “My favourite things”, “Desafinado” e altri con arrangiamenti originali.Palazzo Rubino – Piazza Cavour, 9 – Triggiano (Ba): 3711929045: 21:00